Сенцов о торжествах по случаю Дня Независимости: Шлепали ушлепки по Софиевской площади

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов назвал прошедшие сегодня в центре Киева официальные торжества по случаю Дня Независимости Украины "попсовым шабашем с российским привкусом".

Сенцов: Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром существует настоящий Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший узник Кремля Олег Сенцов раскритиковал торжественное мероприятие по случаю Дня Независимости Украины, которое прошло сегодня с участием президента Владимира Зеленского на Софиевской площади Киева.

"Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То, что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад победы над врагом при отсутствии понимания, как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет", – написал Сенцов в своем Facebook.

Он назвал проходивший параллельно в Киеве Марш защитников Украины "настоящим миром".

"Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Спасибо!" – добавил бывший политзаключенный.

В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт. Украинские звезды шоу-бизнеса, среди которых Monatik, Ирина Билык, Александр Пономарев, Tayanna, Тина Кароль, Верка Сердючка, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Руслана, Павло Зибров, Олег Винник, Джамала, Нина Матвиенко, Потап, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, а также участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.

Кроме того, ко Дню Независимости в столице прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, а также родные погибших защитников.