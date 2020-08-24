Зеленский присвоил Михалку и Dzidzio звание заслуженных артистов Украины

Музыкант из Беларуси Сергей Михалок и украинец Dzidzio стали заслуженными артистами Украины по указу президента Владимира Зеленского.

Михалок с 2014 года живет в Украине Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Президент Владимир Зеленский сегодня, в день 29-й годовщины Независимости Украины, присвоил звание заслуженного артиста Украины белорусскому музыканту, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой", фронтмену проекта Brutto Сергею Михалку.

Вручение награды состоялось во время торжественных мероприятий в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Михалок с 2014 года живет в Украине.

Звание заслуженного артиста Зеленский также присвоил украинскому музыканту Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.

Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

На сегодняшнем мероприятии Dzidzio исполнил Гимн Украины.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.