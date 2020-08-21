Dzidzio ко Дню Независимости представил свою версию украинского гимна. Аудио
Украинский певец Dzidzio исполнил государственный гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. Запись гимна в собственном исполнении артист обнародовал на своем YouTube-канале. "Для меня большая честь исполнять гимн Украины! В его исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев по всему миру на победу! Слава Украине!" – презентовал он свою версию исполнения гимна. Запись гимна проходила в киевском Доме звукозаписи украинского радио. По словам музыканта, только здесь можно одновременно записать больше сотни музыкантов и хористов. Dzidzio посвятил исполнение гимна Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа.
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