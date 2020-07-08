"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) поделился снимком, на котором запечатлен с 82-летней актрисой Адой Роговцевой.

Украинский певец Dzidzio разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с украинской актрисой, народной артисткой УССР Адой Роговцевой.

"Пошел на свидание и влюбился. Наша Ада Роговцева. Представьте себе, первую роль в кино она сыграла в 1956 году. Браво!", – подписал снимок артист.

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. Настоящее имя музыканта – Михаил Хома.

Артист известен не только как музыкант, но и как актер.

16 июля актрисе Аде Роговцевой исполнится 83 года. Впервые на киноэкране она появилась в 1956 году в роли Гафийки в фильме "Кровавый рассвет". В 1967 году Роговцева получила звание народной артистки УССР. С 2007 года актриса является почетным гражданином Киева.