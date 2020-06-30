Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2020
 
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"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской

Украинская певица Slavia, жена музыканта Dzidzio рассказала, что ее супруг познакомился с певицей Ольгой Цибульской у нее на глазах.

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Slavia: Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой
Slavia: Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой
Фото: SLAVIA / Facebook

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) призналась, что не ревнует мужа к его коллеге и куме Ольге Цибульской. Об этом она рассказала в интервью TСН.ua

"Оля и Dzidzio познакомились на моих глазах, когда мы в юности все вместе ездили на фестивали. Потом они с Михаилом потеряли связь, а мы с Олей продолжили общаться в соцсетях", – рассказала жена артиста.

Комментируя дуэт мужа с Цибульской, Slavia заявила, что предпочитает не говорить, а делать. 

"Можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше", – призналась она, подразумевая свой первый клип "Я тобі не мамка". 

"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила Slavia.

Цибульская и Dzidzio – кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует.

Dzidzio (Михаил Хома) женат на Ярославе Притуле-Хоме, с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище. В 2016 году в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", супруга музыканта заявила, что главной проблемой семейной жизни с артистом является его отсутствие дома из-за постоянных гастролей.

Теги: Украина, Dzidzio, Ольга Цибульская, Slavia
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