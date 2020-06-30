"Кроме Dzidzio никто не имеет доступа". Цибульская показала автограф в зоне декольте

Украинская певица Ольга Цибульская продемонстрировала на камеру автограф коллеги Dzidzio, который он оставил на ее теле.

Украинская певица Ольга Цибульская в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в платье красного цвета с оголенным правым плечом.

В зоне декольте на теле певицы видно автограф, нанесенный красным маркером.

"Угадаешь, чей автограф"? – подписала снимок артистка.

"Dzidzio. У меня есть и его и ваш! Висят рядом на холодильнике", – отреагировали фолловеры.

"Кроме никто не имеет доступа, я так понимаю", – прокомментировали фото подписчики Цибульской.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".