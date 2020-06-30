"Кроме Dzidzio никто не имеет доступа". Цибульская показала автограф в зоне декольте

Украинская певица Ольга Цибульская в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в платье красного цвета с оголенным правым плечом.
В зоне декольте на теле певицы видно автограф, нанесенный красным маркером.
"Угадаешь, чей автограф"? – подписала снимок артистка.
"Dzidzio. У меня есть и его и ваш! Висят рядом на холодильнике", – отреагировали фолловеры.
"Кроме никто не имеет доступа, я так понимаю", – прокомментировали фото подписчики Цибульской.
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Вгадаєш чии * автограф? * * #мореякти #намоі * хгрудяхнелишаєсліди * P.S. До речі, сьогодні річниця пісні #море
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".