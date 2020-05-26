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26 мая, 2020
 
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Цибульская показала кота с непростым характером, который снимался вместе с ней в клипе "Киця"

По словам украинской певицы Ольги Цибульской, ее кот имеет сложный характер и грызет букеты цветов, отдавая предпочтение пионам и ландышам.

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Цибульская: Только рассказала, что кот грызет букеты из пионов, как он съел ландыши
Цибульская: Только рассказала, что кот грызет букеты из пионов, как он съел ландыши
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская опубликовала в Instagram фото своего питомца – у Цибульской дома живет кот.

Накануне в интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" на канале "1+1" певица рассказала, что ее кот принимал участие в съемках клипа "Киця". Во время интервью певица заметила, что у ее питомца "очень непростой характер" – он любит грызть букеты, отдавая предпочтение пионам.

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Видео: Світське життя / YouTube

После выхода передачи в эфир певица снова пожаловалась на кота.

"Только рассказала в интервью, что кот грызет букеты из пионов, как сегодня он съел ландыши", – подписала публикацию певица.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".

Теги: Украина, певица, Ольга Цибульская
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