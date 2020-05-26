Цибульская показала кота с непростым характером, который снимался вместе с ней в клипе "Киця"

Украинская певица Ольга Цибульская опубликовала в Instagram фото своего питомца – у Цибульской дома живет кот.
Накануне в интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" на канале "1+1" певица рассказала, что ее кот принимал участие в съемках клипа "Киця". Во время интервью певица заметила, что у ее питомца "очень непростой характер" – он любит грызть букеты, отдавая предпочтение пионам.
После выхода передачи в эфир певица снова пожаловалась на кота.
"Только рассказала в интервью, что кот грызет букеты из пионов, как сегодня он съел ландыши", – подписала публикацию певица.
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А як звати твою Кицю? * * Розказала в інтерв'ю, що мій кіт пакостить і гризе букети з піонів. Почув. Сьогодні з'їв конвалії * * Нікого не нагадує, дівчата? Наробити дурниць, тільки щоб він не подумав, що ти передбачувана * * #киця #cat #kitty #нускажимяу #meow #catstagram
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".