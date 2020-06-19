Цибульская: Мне приходится быть резкой, я не могу быть медузой

Украинская певица Ольга Цибульская заявила, что порой донести свою мысль до аудитории стоит ей нервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Мне приходится быть резкой, потому что как человек с большой аудиторией не могу быть медузой. Я должна объяснять так, чтобы меня услышали", – заявила певица.
Цибульская также ответила на упреки в излишней откровенности.
"Мне говорят, что я слишком откровенна. Но максимальная отровенность – это не голые бедра", – написала она.
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Відзнач жінку, яка наи * більше тебе надихає Вона точно побачить * * Я жінка. Тому іноді мені хочеться бігти босоніж і в білизні під дощем по Хрещатику а часом мовчати і слухати Бочеллі в підземному паркінгу, щоб не було зв’язку і мене ніхто не міг дістати з моєі * душі * * Мені доводиться бути різкою, бо я, як людина з великою аудиторією, не можу бути медузою. Я мушу говорити і пояснювати так, аби мене чули і іноді це коштує нервів * * * Кажуть, що я надто відверта. Але максимальна відвертість - то не голі стегна. І я навчу вас, що чутливе серце і відкрита душа - це не страшно♥ * * #grlpower #hot #carthoughts
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".