Цибульская: Мне приходится быть резкой, я не могу быть медузой

По словам украинской певицы Ольги Цибульской, большая аудитория вынуждает ее быть резкой в выражениях.

Украинская певица Ольга Цибульская заявила, что порой донести свою мысль до аудитории стоит ей нервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мне приходится быть резкой, потому что как человек с большой аудиторией не могу быть медузой. Я должна объяснять так, чтобы меня услышали", – заявила певица.

Цибульская также ответила на упреки в излишней откровенности.

"Мне говорят, что я слишком откровенна. Но максимальная отровенность – это не голые бедра", – написала она.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".