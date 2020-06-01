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01 июня, 2020
 
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"А где трусы?" Цибульская оголила бедра. Поклонники заподозрили, что она снялась без белья

Украинская певица Ольга Цибульская обнародовала видеоролик, позируя в кадре с бокалом в руках.

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Цибульская: Никогда не думала, что залью это видео
Цибульская: Никогда не думала, что залью это видео
Скриншот: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье с высокими разрезами, оголяющими бедра. В руках певица держит бокал. 

"Никогда не думала, что залью это видео", – подписала певица. 

"Бомба замедленного действия", – отреагировала на видео поклонница певицы под ником olenacajkovska6.

"Офигеть, круто", – оценил видео Цибульской пользователь alnozdrachev.

"Не ожидал, что будет сверкать без белья", – заявил angell_1969.

"А где трусы?" – интересуется call_of_boak.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

Теги: Украина, скандал, певица, Ольга Цибульская
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