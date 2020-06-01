"А где трусы?" Цибульская оголила бедра. Поклонники заподозрили, что она снялась без белья

Украинская певица Ольга Цибульская опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена в платье с высокими разрезами, оголяющими бедра. В руках певица держит бокал.
"Никогда не думала, что залью это видео", – подписала певица.
"Бомба замедленного действия", – отреагировала на видео поклонница певицы под ником olenacajkovska6.
"Офигеть, круто", – оценил видео Цибульской пользователь alnozdrachev.
"Не ожидал, что будет сверкать без белья", – заявил angell_1969.
"А где трусы?" – интересуется call_of_boak.
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Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю * * Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту * * Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістюВ діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю * * А допомогти хочу. * * В п'ятницю в сторіс хтось класнии * запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлаи * н-курс про стосунки * * Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом * * Якщо ти за - то я теж. * Робити онлаи * н-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? * Напиши, якщо прии * деш * * #стосунки #relationshipgoals #какнаи * тилюбовь #love #заберименеboy
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".
Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.