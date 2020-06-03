Цибульская продала мужу часть своего гардероба

Украинская певица Ольга Цибульская назвала искусством умение сказать человеку неприятные слова так, чтобы они его не обидели. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В качестве примера певица привела опыт своего супруга.
"Можно сказать девушке: "Что ты оделась, как шлюха?", а можно спросить: "Сколько стоит твоя мини-юбка? Давай, я ее куплю?" Мой муж так когда-то купил часть моего гардероба", – призналась певица.
"Мой юбки не покупал, но каждый раз спрашивает, оделась бы я так в церковь?" – прокомментировали публикацию Цибульской ее фолловеры.
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А як ти виясняєш стосунки? * - скандал * - розмова * * Робити вигляд, що тебе нічого не бісить - це ще гірше, ніж імітувати оргазм Якщо в людеи * є стосунки - вони і * х виясняють. Не обов'язково бити и * ому об голову сервіз твоєі * прабабусі і висаджуватися вночі на трасі, щоб и * ти додому на каблах під дощем * * Але знаходити правильнии * час, правильне місце і правильні слова, аби висказати те, що тобі не подобається - це мистецтво * * Можна сказати дівчині "Що ти вділася як ш?", а можна сказати "Тобі дуже личать довгі вечірні сукні. Даваи * завтра повечеряємо, я навіть вдягну костюм". Або "Скільки коштує твоя міні-спідниця? Даваи * я і * і * куплю". Міи * чоловік так колись купив частину мого гардеробу * * #стосунки #отношения #relationshipgoals #love #щасливістосунки
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".
Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.