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03 июня, 2020
 
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Цибульская продала мужу часть своего гардероба

По словам украинской певицы Ольги Цибульской, муж платил ей за то, чтобы она не носила вещи, которые ему не нравятся.

Цибульская: Можно сказать девушке: "Что ты оделась, как шлюха?", а можно спросить: "Сколько стоит твоя мини-юбка? Давай, я ее куплю?"
Цибульская: Можно сказать девушке: "Что ты оделась, как шлюха?", а можно спросить: "Сколько стоит твоя мини-юбка? Давай, я ее куплю?"
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская назвала искусством умение сказать человеку неприятные слова так, чтобы они его не обидели. Об этом она написала на своей странице в Instagram. 

В качестве примера певица привела опыт своего супруга. 

"Можно сказать девушке: "Что ты оделась, как шлюха?", а можно спросить: "Сколько стоит твоя мини-юбка? Давай, я ее куплю?" Мой муж так когда-то купил часть моего гардероба", – призналась певица. 

"Мой юбки не покупал, но каждый раз спрашивает, оделась бы я так в церковь?" – прокомментировали публикацию Цибульской ее фолловеры. 

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение 2017".

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

Теги: Украина, певица, Ольга Цибульская
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