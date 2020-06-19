"Я тобі не мамка". Жена Dzidzio выпустила клип на трек о несамостоятельном мужчине. Видео
Украинская певица Slavia, жена музыканта Dzidzio, на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Я тобі не мамка". "В нынешнем мире большинство мужчин очень заняты собой, бизнесом, творчеством, а на женщин возлагают обязанности по дому и быту и надеются, что женщина будет в тени, ждать дома и выполнять все их прихоти", – говорится в аннотации к клипу. Режиссер видео – Тата Белинина. "Иногда мы, женщины, становимся такими мамками для своих мужчин, проявляем чрезмерную опеку, растворяемся в них, забывая о своих мечтах и желаниях. Пожалуй, у каждой из нас были такие истории, как в моей песне. Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовывать себя. Мы никому ничего не должны, мы обязаны только сами перед собой – быть красивыми и счастливыми", – прокомментировала премьеру исполнительница.
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