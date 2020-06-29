"Это истерика", "Без ліфчика мала", "Файна кобіта". Dzidzio показал себя в образе женщины

Украинский певец Dzidzio разместил в Instagram коллаж из своей реальной фотографии и измененной с помощью специального приложения, на которой представлен в образе женщины.
"Йо-йо-йой", – написал он.
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"Это истерика", – написал шоумен Юрий Ткач.
"Ха-ха-ха, без ліфчика мала", – отметил slonenya_25.
"Файна кобіта", – прокомментировала katya_krav4uk.
Dzidzio – не только певец, но и актер.
В 2017 году он сыграл главную роль в фильме Олега Борщевскго "Dzidzio Контрабас" – эта лента принимала участие в отборе на выдвижение фильма от Украины на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Dzidzio также является автором сценария и режиссером фильмов, среди которых "Я їду до мами", "Повна срака", Marsik.
Артист также снимается в фильме "Звезды по обмену", сыграв главную роль в тандеме с украинской певицей Олей Поляковой.
Недавно Dzidzio закончил работу над фильмом, съемки которого проходили в селе Бортники Львовской области, где он родился и вырос.