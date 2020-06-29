"Это истерика", "Без ліфчика мала", "Файна кобіта". Dzidzio показал себя в образе женщины

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) показал, как выглядел бы в женском обличье, чем спровоцировал яркие комментарии подписчиков.

Украинский певец Dzidzio разместил в Instagram коллаж из своей реальной фотографии и измененной с помощью специального приложения, на которой представлен в образе женщины.

"Йо-йо-йой", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Йо-йо-йой * ‍ * Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 27 Июн 2020 в 3:32 PDT

"Это истерика", – написал шоумен Юрий Ткач.

"Ха-ха-ха, без ліфчика мала", – отметил slonenya_25.

"Файна кобіта", – прокомментировала katya_krav4uk.

Dzidzio – не только певец, но и актер.

В 2017 году он сыграл главную роль в фильме Олега Борщевскго "Dzidzio Контрабас" – эта лента принимала участие в отборе на выдвижение фильма от Украины на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Dzidzio также является автором сценария и режиссером фильмов, среди которых "Я їду до мами", "Повна срака", Marsik.

Артист также снимается в фильме "Звезды по обмену", сыграв главную роль в тандеме с украинской певицей Олей Поляковой.

Недавно Dzidzio закончил работу над фильмом, съемки которого проходили в селе Бортники Львовской области, где он родился и вырос.