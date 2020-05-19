"Дать бы тебе по культяпкам". Dzidzio забрался на кровать в обуви

Украинский певец Dzidzio показал подписчикам интерьер дома, в котором он родился и вырос. Фотографии артист опубликовал на своей странице в Instagram.
"Когда встал вопрос, где снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, конкуренции этому дому не было. Потому что именно здесь, где я родился, начинается мое настоящее творчество", – подписал публикацию Dzidzio.
Подписчики оценили красоту вышитых рушников и простыней, который украшают комнаты, но сделали Dzidzio замечание.
"Куда обутым в постель?" – в шутку возмутились фолловеры.
"В обуви на кровать? От мамы жопа будет синей", – комментируют фото подписчики.
"Дать бы тебе по твоим культяпкам. Человек сидел, ночью вышивал те простыни, а ты в обуви залез", – написали в комментариях поклонники артиста.
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Скільки разів я собі казав: «Все, більше не буду знімати в ціи * хаті, вона себе вичерпала!» Та коли стало питання, де мені знімати новии * фільм на глибоку тему, яка стосується кожноі * людини, то конкуренціи * і * и * не було! Бо саме тут, де я народився, і починається моя чесна, справжня творчість. Дякую, всім, знято
Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.
Михаил Хома – настоящее имя Dzidzio. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.