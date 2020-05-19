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20 мая, 2020
 
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"Дать бы тебе по культяпкам". Dzidzio забрался на кровать в обуви

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) анонсировал премьеру фильма, декорациями в котором стал дом в селе Бортники Львовской области, где он родился и вырос.

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Dzidzio: Здесь, где я родился, начинается мое настоящее творчество
Dzidzio: Здесь, где я родился, начинается мое настоящее творчество
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец  Dzidzio показал подписчикам интерьер дома, в котором он родился и вырос. Фотографии артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Когда встал вопрос, где снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, конкуренции этому дому не было. Потому что именно здесь, где я родился, начинается мое настоящее творчество", – подписал публикацию Dzidzio.

Подписчики оценили красоту вышитых рушников и простыней, который украшают комнаты, но сделали  Dzidzio замечание. 

"Куда обутым в постель?" – в шутку возмутились фолловеры. 

"В обуви на кровать? От мамы жопа будет синей", – комментируют фото подписчики. 

"Дать бы тебе по твоим культяпкам. Человек сидел, ночью вышивал те простыни, а ты в обуви залез", – написали в комментариях поклонники артиста. 

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.

Михаил Хома – настоящее имя Dzidzio. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. 

Теги: Украина, вышиванка, Dzidzio, певец
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