"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) закончил работу над фильмом, съемки которого проходили в селе Бортники Львовской области, где он родился и вырос.

Украинский певец Dzidzio заявил о намерении представить свой фильм на международных фестивалях. Об этом он рассказал в Instagram.

"Тема моего нового фильма очень глубокая, созвучна каждому. Пришло время вспомнить нам, кто мы на самом деле. Фильм снят и смонтирован. Хочу показать его на международных кинофестивалях", – написал артист.



В мае певец рассказал, что декорациями к фильму послужил дом в селе Бортники Жидачевского района Львовской области, где он родился и вырос. Название картины и дату премьеры Dzidzio не разглашает.

В 2018 году артист сыграл главную роль в фильме Олега Борщевскго "Dzidzio Контрабас".