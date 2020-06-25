Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) закончил работу над фильмом, съемки которого проходили в селе Бортники Львовской области, где он родился и вырос.

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Dzidzio: Тема моего фильма очень глубокая, созвучна каждому
Dzidzio: Тема моего фильма очень глубокая, созвучна каждому
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio заявил о намерении представить свой фильм на международных фестивалях. Об этом он рассказал в Instagram.

"Тема моего нового фильма очень глубокая, созвучна каждому. Пришло время вспомнить нам, кто мы на самом деле. Фильм снят и смонтирован. Хочу показать его на международных кинофестивалях", – написал артист.

В мае певец рассказал, что декорациями к фильму послужил дом в селе Бортники Жидачевского района Львовской области, где он родился и вырос. Название картины и дату премьеры Dzidzio не разглашает.

В 2018 году артист сыграл главную роль в фильме Олега Борщевскго "Dzidzio Контрабас".

Теги: Львов, Украина, кино, кинофестиваль, Dzidzio
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