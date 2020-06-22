Полякова выделила около 5 млн грн на комедию с участием Dzidzio

Украинские исполнители Оля Полякова и Dzidzio в новой комедии поменяются телами.

Полякова: Я просто расширяю свою власть над миром Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Украина"

Украинские исполнители Оля Полякова и Dzidzio снимаются в фильме "Звезды по обмену". Об этом они рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

По сюжету герои Оли Поляковой и Dzidzio – актеры, которые меняются телами, после чего их жизнь кардинально меняется.

По словам Dzidzio, он сомневался, стоит ли ему участвовать в этом проекте.

"Я вообще не сразу соглашаюсь. Здесь так же, но [продюсер] Миша Ясинский меня убедил, что это будет интересно. Я всегда снимал свои фильмы, а здесь я пришел и снимаюсь с другой командой, и для меня это большой опыт", – признался музыкант.

Полякова в проекте выступит как актриса и продюсер.

"Я просто расширяю свою власть над миром. Я всегда контролирую все процессы, даже если я приглашенная актриса – все равно лезу во все. Я немножко шире, чем фигура на съемочной площадке. Поэтому для меня это очень естественно", – отметила Полякова.

Бюджет фильма – 15 млн грн, из которых около трети Полякова выделила лично. Она уверена, что сделала выгодное вложение.

"Такое хорошее кино не может не окупиться. Нам может мешать только коронавирус. Хочется, чтобы открыли кинотеатры, чтобы люди пошли и посмотрели кино", – сказала певица.

Полякова и Dzidzio рассказали, что сделали бы в первую очередь, если бы оказались в теле противоположного пола.

"Вошел бы в ванную, разделся и смотрел бы в зеркало. Долго, целый день. Немножко бы попробовал себе, как это", – сказал Dzidzio.

"Я переспала бы с женщиной. Мне всегда было очень интересно, как оно, что они чувствуют", – призналась Полякова.

Выход фильма "Звезды по обмену" запланирован на декабрь 2020 года.