"Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей

По словам украинской певицы Оли Поляковой, ей нужно содержать детей и мужа.

Украинская певица Оля Полякова рассказала в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой, что ее курс лекций о том, как правильно ставить цели и добиваться их, купили 1200 человек.

"По 1500 грн! " – подчеркнула Полякова. Таким образом, на продаже курсов певица заработала 1,8 млн. грн.

"Ах ты, алчная хапуга", – отреагировала на заявление Поляковой Ефросинина.

"Прямо "хапуга"! Мне как-то жить надо, содержать детей и мужа", – ответила Полякова.

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Комментарий Поляковой о доходах от продажи курсов можно послушать с 01.40.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.