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18 июня, 2020
 
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"Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей

По словам украинской певицы Оли Поляковой, ей нужно содержать детей и мужа.

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Полякова заработала 1,8 млн. грн, продав курс лекций по правильной постановке целей
Полякова заработала 1,8 млн. грн, продав курс лекций по правильной постановке целей
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова рассказала в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой, что ее курс лекций о том, как правильно ставить цели и добиваться их, купили 1200 человек. 

"По 1500 грн! " – подчеркнула Полякова. Таким образом, на продаже курсов певица заработала 1,8 млн. грн. 

"Ах ты, алчная хапуга", – отреагировала на заявление Поляковой Ефросинина. 

"Прямо "хапуга"! Мне как-то жить надо, содержать детей и мужа", – ответила Полякова.

ВИДЕО
Комментарий Поляковой о доходах от продажи курсов можно послушать с 01.40.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: Украина, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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