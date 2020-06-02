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02 июня, 2020
 
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"Это не было фейерверочно". Полякова рассказала о своем первом сексе

Украинская певица Оля Полякова призналась, что первый ее мужчина был старше на десять лет.

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Полякова: Распробовала я это дело уже после 30
Полякова: Распробовала я это дело уже после 30
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова во время игры "Правда или действие" на своем YouTube-канале во время общения с певцом Максом Барских рассказала о своем первом сексуальном опыте.

"Мне было лет 17, парень был старше меня на 10 лет. Я всегда любила парней постарше. У меня не было парней моего возраста", – рассказала она.

"Ничего яркого. Это не было фейерверочно. Распробовала я это дело уже после 30", – призналась она.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

В браке Оля Полякова со своим супругом Вадимом живет более 15 лет. Они воспитывают двух дочерей: Марию 2005 года рождения и Алису – 2011-го.

Теги: секс, Оля Полякова
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