"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото

Украинская певица Оля Полякова показала детское фото со стрижкой, которую частично сделала себе сама.

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram разместила собственное детское фото.

"Ну что выросло, то выросло. С Днем защиты детей! Челку стригла сама", – написала она.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.