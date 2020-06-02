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02 июня, 2020
 
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"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото

Украинская певица Оля Полякова показала детское фото со стрижкой, которую частично сделала себе сама.

Полякова обнародовала архивное фото
Полякова обнародовала архивное фото
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram разместила собственное детское фото.

"Ну что выросло, то выросло. С Днем защиты детей! Челку стригла сама", – написала она.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: Оля Полякова
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