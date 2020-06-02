"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram разместила собственное детское фото.
"Ну что выросло, то выросло. С Днем защиты детей! Челку стригла сама", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну шо выросло , то выросло * с дне * м защиты детеи * !))) Челку стригла сама *
Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.