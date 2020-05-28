Тоня Матвиенко: Меня в 19 лет домогался главврач "Охматдета"

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась воспоминаниями о домогательствах со стороны главврача одной из клиник Киева, который заявил на приеме, что если она откажется от интима с ним, он "сделает проблемы" ее ребенку.

Матвиенко: Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач Фото: tonya_matvienko / Instagram

39-летняя украинская певица Тоня Матвиенко во время игры "Правда или действие" с певицей Олей Поляковой рассказала, что ее пытался изнасиловать главврач "Охматдета", когда она пришла к нему на прием с маленькой дочерью Ульяной. Видео разместили на YouTube-канале Поляковой.

"Ко мне пришел врач и стал меня домогаться. В 19 лет. Он меня прижал меня и сказал: "Ну ты же нагуляла", – рассказала певица.

По словам Матвиенко, медик шантажировал ее тем, что "сделает проблемы ребенку", если она не пойдет с ним.

"1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому не позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то", – поделилась воспоминаниями исполнительница.

По словам Матвиенко, она заявила обидчику, что ее мама – народная артистка Украины Нина Матвиенко, и только это ее спасло.

Она отметила, что тогда никому не сообщила об инциденте. Позже она позвонила свекрови, и кто-то "от нее приехал и устроил разборки". Матвиенко отметила, что тогда дело замяли по-тихому, но сейчас она думает над тем, чтобы поднять его на поверхность.

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач", – заявила она.

ВИДЕО

Видео: Оля Полякова / YouTube

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.