Бацман: Любой скандал живет два-три дня

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман рассказала, какие этапы проходит скандальная информация в украинском обществе.

Бацман: По большому счету, украинское общество уже ни от какой информации не может трясти Фото: Алеся Бацман / Facebook

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман во время прямого эфира с украинской певицей Олей Поляковой в ее Instagram рассказала, что украинское общество уже невозможно шокировать какой-либо информацией.

"По большому счету, украинское общество уже ни от какой информации не может так трясти, чтобы оно эту информацию обсуждало дольше, чем два-три дня. Особенность нашего информационного поля в том, что любой скандал, любая заваруха, любой зашквар, который раньше мог стоить карьеры, сегодня способ напомнить о себе", – сказала Бацман.

По ее словам, общество реагирует на скандалы тремя этапами: сначала люди пишут возмущенные посты в соцсетях, затем об этом пишут сайты, выходят новости на телеканалах. А на заключительном этапе скандал превращают в шутку.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. В 2007 году она окончила филологический факультет (отделение журналистики) Харьковского национального университета имени Каразина с красным дипломом. Сайт "ГОРДОН" она возглавляет с момента его основания в 2013 году.