"Одно лицо". Полякова показала свой улов

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram показала рыбу, которую ей удалось поймать.
"Я рыбак от бога", – написала она.
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"Рыбачка", – прокомментировала kluchnikova_ksusha.
"Одно лицо", – написала svetlanastepanova7139.
Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.