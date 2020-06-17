"Одно лицо". Полякова показала свой улов

Украинская певица Оля Полякова обнародовала снимки, сделанные на рыбалке.

Полякова: Я рыбак от бога Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram показала рыбу, которую ей удалось поймать.

"Я рыбак от бога", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я рыбак от Бога * Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Июн 2020 в 4:20 PDT

"Рыбачка", – прокомментировала kluchnikova_ksusha.

"Одно лицо", – написала svetlanastepanova7139.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.