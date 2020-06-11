Полякова рассказала о дальнейшей судьбе "Полявидения"

Украинская певица Оля Полякова в Instagram сообщила, что ее онлайн-проект "Полявидение" уходит в отпуск.
По словам певицы, через месяц проект появится в обновленном формате, а она за это время намерена записать новые песни.
"Сейчас мы немного отдохнем, запишем несколько песен для моего альбома и с новыми силами, в новом измененном формате встретимся с вами уже в июле", – поделилась творческими планами певица.
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Дорогие мои! У меня для вас две важные новости: 1. «ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит в короткий отпуск 2. Сейчас мы немного отдохнем, запишем несколько песен для моего альбома и с новыми силами, в новом изменённом формате #ПоляВидения, встретимся с вами уже в июле! * В новом сезоне будут новые эфиры, новые гости и форматы! * Я благодарю всех звёзд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой:: @karpachoff, @evgenii.koshevoi, @kholodenkon, @yuriy_tkach, @mashaefrosinina, @fkirkorov, @alla, @annasedokova, @belonika, @aazimin, @sheremeta_sergey, @dzidzio, @olgasumska, @da_astafieva, @kottova, @gorbachovaolga, @vova_ostapchuk, @santadimopulos, @lastochkin_igor, @garikkorogodski, @gordondmytro, @ezhov_maksim_, @lesia_nikituk, @pedanos, @isaacpintosevich, @babaslavka, @suhanov.official, @vladyama_official, @andre_tan_official, @olgasumska, @vkozlovskiy, @alana_venum, @anton_savlepov, @maximbakhmatov, @valeriy.kharchyshyn_dr, @realpotap, @tonya_matvienko, @nadyameiher, @max_barskih, @alesiabatsman, @ekaterinakukhar_official. Я благодарна моей команде – тем, кто делал «ПоляВидение» вместе со мной. И конечно, спасибо нашим спонсорам, партнёрам – тем, кто в нас поверил и поддержал этот проект. И не ошибся! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! * Следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! Впереди еще много интересного! До встречи в эфирах, люблю!!!
Онлайн-проект певицы Оли Поляковой "Полявидение" стартовал в марте во время начала карантина. Одним из первых героев прямых эфиров стал психолог Дмитрий Карпачев. Интервью с ним на странице певицы в Instagram посмотрело свыше 238 тыс. человек.
Помимо интервью, Полякова снимала тематические выпуски, посвященные кулинарии, спорту, воспитанию, а также читала детям сказки на ночь.