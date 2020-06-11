Полякова рассказала о дальнейшей судьбе "Полявидения"

Украинская певица Оля Полякова поделилась в социальных сетях планами на лето.

Полякова: Сейчас мы немного отдохнем и с новыми силами встретимся в июле Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в Instagram сообщила, что ее онлайн-проект "Полявидение" уходит в отпуск.

По словам певицы, через месяц проект появится в обновленном формате, а она за это время намерена записать новые песни.

"Сейчас мы немного отдохнем, запишем несколько песен для моего альбома и с новыми силами, в новом измененном формате встретимся с вами уже в июле", – поделилась творческими планами певица.

Онлайн-проект певицы Оли Поляковой "Полявидение" стартовал в марте во время начала карантина. Одним из первых героев прямых эфиров стал психолог Дмитрий Карпачев. Интервью с ним на странице певицы в Instagram посмотрело свыше 238 тыс. человек.

Помимо интервью, Полякова снимала тематические выпуски, посвященные кулинарии, спорту, воспитанию, а также читала детям сказки на ночь.