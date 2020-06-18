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18 июня, 2020
 
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"Он так красиво нас подъ...бнул". Полякова рассказала, как вместе с концертным директором обманула продюсера

По словам украинской певицы Оли Поляковой, когда ее продюсер, руководитель компании Secret Service Михаил Ясинский обнаружил обман, она почувствовала себя "побитой собакой".

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Полякова: Как же хорошо стало работать, когда никто никого не обманывает
Полякова: Как же хорошо стало работать, когда никто никого не обманывает
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова рассказала в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой, как обманывала своего продюсера, руководителя компании Secret Service Михаила Ясинского в самом начале их сотрудничества.

"Когда я только начинала работать с Мишей Ясинским, мы с [концертным директором] Артемом [Чирковым] продавали в обход него концерты. Он нас "запалил" один раз. Боже, как было стыдно. Мы были как две побитые собаки. Еще такие дебилы – афишные концерты продали в обход! Он это нашел в Facebook и так красиво нас подъ...бнул" – рассказала Полякова.

По словам певицы, после этого случая она больше не позволяла себе подобное поведение в отношении продюсера.

"И как же хорошо стало работать, когда никто никого не обманывает – они не обманывают нас в финансах, а мы не обманываем их в леваках", – подытожила Полякова.

ВИДЕО
Комментарий Поляковой о концерте, который она давала в обход продюсера, можно послушать с 1.34.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: Одесса, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, Михаил Ясинский
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