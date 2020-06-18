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18 июня, 2020
 
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"Сейчас этот человек политик. Скотина! Тварь! Гори в аду!" Полякова рассказала, кто избил ее до полуобморочного состояния

По словам украинской певицы Оли Поляковой, после того как она бросила своего бойфренда, он нанял людей, которые избили ее до полуобморочного состояния. Певица подчеркнула, что сейчас этот человек строит политическую карьеру в Виннице.

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Полякова: Когда я его бросила, он поджег мне квартиру
Полякова: Когда я его бросила, он поджег мне квартиру
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в 17-летнем возрасте пережила физическое насилие со стороны своего экс-бойфренда. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой, которое опубликовано на ее канале в YouTube.

По словам Поляковой, она встречалась с мужчиной, который ее периодически избивал. 

"А когда я его бросила, он мало того что поджег мне квартиру, он нанял каких-то своих дружбанов, они меня поймали под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния", – рассказала певица.

По словам Поляковой, в результате избиения у нее была рассечена бровь и до сих пор остался глубокий шрам. 

Певица рассказала, что заявила о случившемся в полицию. 

"Было заведено уголовное дело и все. Сегодня этот человек – политик", – сообщила Полякова.

Она подчеркнула, что в настоящее время он живет в Виннице. 

"Скотина! Тварь! Гори в аду!" – резюмировала Полякова, признавшись, что хотела бы привлечь его к уголовной ответственности.  

ВИДЕО
Комментарий Поляковой об отношениях с винницким политиком можно послушать с 01.08.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: политика, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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