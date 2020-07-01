  Dzidzio в шлепках позировал со своей музой по имени Надежда

Украинский певец Dzidzio на своей странице в Instagram опубликовал фото своей музы и кумы, посвятив пост ее дню рождения.
"Надежда-муза, будь здорова, любима, богата и счастлива", – подписал он снимок.
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Надія-Муза, будь здорова,щаслива, кохана, багата, успішна і завжди весела з Днем Народження @dzidziomuse
В своем микроблоге Надежда поблагодарила музыканта за поздравления, обнародовав совместное фото.
"Спасибо, мой Dzidzio. Ценю и уважаю", – написала она.
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Мій @dzidzio Дякую тобі за привітання... Ціную і поважаю #Birthday #Dzidzio #ILoveMyFriend #Кум Публикация от NadiyaDzidzio (@dzidziomuse)
Надежда – героиня многих клипов Dzidzio. Например, в видеоработе на песню "ХА-ХА-ХА" она исполнила роль члена жюри. Музыкант в интервью часто называет Надежду своей музой.
Dzidzio также является крестным отцом ее сына Дениса.
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Наша самая любимая и самая заботливая Крестная, Кума и Друг- Олечка @cybulskaya с Днём Рождения!!! Мы очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любим и ценим Пусть твоя звездочка на небе всегда светит ярко!!! Пусть твой голосок всегда звучит громко!!! Пусть жизнь тебя балует и дарит радостные события!!! Пусть родные и близкие люди будут всегда здоровы!!! И желаю к прекрасному Нестору сыночку, талантливую лапочку дочку Будь счастлива, моя девочка С Днём Рождения #ОляЦибульская #Дівчинка #HappyBirthday #ВітайтеОлю