  Dzidzio в шлепках позировал со своей музой по имени Надежда

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) поздравил музу – куму и героиню своих клипов по имени Надежда с днем рождения, пожелав ей всегда оставаться любимой.

Украинский певец Dzidzio на своей странице в Instagram опубликовал фото своей музы и кумы, посвятив пост ее дню рождения.

"Надежда-муза, будь здорова, любима, богата и счастлива", – подписал он снимок.

В своем микроблоге Надежда поблагодарила музыканта за поздравления, обнародовав совместное фото.

"Спасибо, мой Dzidzio. Ценю и уважаю", – написала она.

Надежда – героиня многих клипов Dzidzio. Например, в видеоработе на песню "ХА-ХА-ХА" она исполнила роль члена жюри. Музыкант в интервью часто называет Надежду своей музой.

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Видео: DZIDZIO/ YouTube

Dzidzio также является крестным отцом ее сына Дениса.