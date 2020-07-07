Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2020
 
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Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте

Украинская певица Slavia, жена музыканта Dzidzio поделилась мини-роликом, записанным на палубе яхты.

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В июне жена Dzidzio презентовала свой первый клип
В июне жена  Dzidzio презентовала свой первый клип
Фото: SLAVIA / Facebook

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, на которой запечатлена во время отдыха на яхте.

На видео певица позирует в купальнике красного цвета с бокалом в руках. С помощью хештегов артистка отметила, что отдыхает на Днепре. 

19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка". 

"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила Slavia, анонсируя трек. 

По словам певицы, ее клип стал ответом на вторую дуэтную песню ее мужа с Ольгой Цибульской. 

"Можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше", – призналась она в интервью TСН.ua. 

Теги: Украина, Днепр, клип, Dzidzio, Ольга Цибульская, Slavia
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