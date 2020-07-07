Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте

Супруга украинского музыканта Dzidzio Slavia (Ярослава Притула-Хома) на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, на которой запечатлена во время отдыха на яхте.
На видео певица позирует в купальнике красного цвета с бокалом в руках. С помощью хештегов артистка отметила, что отдыхает на Днепре.
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19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка".
"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила Slavia, анонсируя трек.
По словам певицы, ее клип стал ответом на вторую дуэтную песню ее мужа с Ольгой Цибульской.
"Можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше", – призналась она в интервью TСН.ua.