МИД Украины проведет онлайн-марафон в День Независимости

24 августа МИД Украины проведет шестичасовой онлайн-марафон на английском языке с участием известных украинцев, чтобы отпраздновать День Независимости со всем миром. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В программе марафона:
Язык онлайн-марафона – английский.
Трансляция будет вестись на официальной странице Ukraine UA в Facebook и на страницах украинских посольств в Facebook.
К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 4.00, 10.00 и 17.00 по Киеву.