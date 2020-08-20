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МИД Украины проведет онлайн-марафон в День Независимости

В нынешнем году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон с участием украинских звезд.

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МИД Украины предлагает отпраздновать День Независимости всем миром во время онлайн-марафона
МИД Украины предлагает отпраздновать День Независимости всем миром во время онлайн-марафона
Фото: pixabay.com

24 августа МИД Украины проведет шестичасовой онлайн-марафон на английском языке с участием известных украинцев, чтобы отпраздновать День Независимости со всем миром. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В программе марафона:

  • поздравления со всего мира;
  • непревзойденные украинские пейзажи;
  • включение из креативной студии МИД;
  • Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо";
  • сет DJ Sky на фоне Карпатских гор;
  • знакомство с украинскими фэшн брендами;
  • приветствие ONUKA, NK и других украинских звезд;
  • приготовление борща с Евгением Клопотенко.

Язык онлайн-марафона – английский.

Трансляция будет вестись на официальной странице Ukraine UA в Facebook и на страницах украинских посольств в Facebook.

К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 4.00, 10.00 и 17.00 по Киеву.

Теги: Украина, МИД Украины, марафон, День Независимости, Ukraine, трансляция, Onuka
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