МИД Украины проведет онлайн-марафон в День Независимости

В нынешнем году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон с участием украинских звезд.

МИД Украины предлагает отпраздновать День Независимости всем миром во время онлайн-марафона Фото: pixabay.com

24 августа МИД Украины проведет шестичасовой онлайн-марафон на английском языке с участием известных украинцев, чтобы отпраздновать День Независимости со всем миром. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В программе марафона:

поздравления со всего мира;

непревзойденные украинские пейзажи;

включение из креативной студии МИД;

Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо";

сет DJ Sky на фоне Карпатских гор;

знакомство с украинскими фэшн брендами;

приветствие ONUKA, NK и других украинских звезд;

приготовление борща с Евгением Клопотенко.

Язык онлайн-марафона – английский.

Трансляция будет вестись на официальной странице Ukraine UA в Facebook и на страницах украинских посольств в Facebook.

К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира – трансляция стартует трижды: в 4.00, 10.00 и 17.00 по Киеву.