"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына

Белорусский музыкант Сергей Михалок на своей странице в Instagram обнародовал фото и видео, сделанные во время встречи с украинским актером и музыкантом Алексеем Горбуновым в Киеве.
"Словил народного артиста Украины Леху Горбунова на Андреевском [спуске]. По поводу днюхи [украинского рок-музыканта] Саши Чемерова и рождения Мирона Михалка напоил участников "Грусти пилота". За шабаш возле ресторана несу полную ответственность. Прошу простить. Понимать не обязательно", – подписал он публикацию.
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Словил народного артиста Украины Лёху Горбунова @oleksiy.gorbunov.official на Андреевском! По поводу днюхи Саши Чемерова @sashatheguitas и рождения Мирона Михалка напоил участников «Грусти Пилота». За шабаш возле ресторана «Канапа» несу полную ответственность. Прошу простить. Понимать не обязательно. * #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #алексейгорбунов #грустьпилота
О рождении сына в сети в конце июля сообщила супруга Михалка Светлана Зеленковская.
Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка.
Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.
В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.