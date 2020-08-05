"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына

По словам белорусского музыканта Сергея Михалка, он напоил украинского актера Алексея Горбунова и участников группы "Грусть пилота" во время встречи на Андреевском спуске в Киеве.

Белорусский музыкант Сергей Михалок на своей странице в Instagram обнародовал фото и видео, сделанные во время встречи с украинским актером и музыкантом Алексеем Горбуновым в Киеве.

"Словил народного артиста Украины Леху Горбунова на Андреевском [спуске]. По поводу днюхи [украинского рок-музыканта] Саши Чемерова и рождения Мирона Михалка напоил участников "Грусти пилота". За шабаш возле ресторана несу полную ответственность. Прошу простить. Понимать не обязательно", – подписал он публикацию.

О рождении сына в сети в конце июля сообщила супруга Михалка Светлана Зеленковская.

Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка.

Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.

В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.