"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын

Белорусский музыкант Сергей Михалок стал многодетным отцом – вторая жена артиста Светлана Зеленковская родила ему сына Мирона.

Белорусский музыкант Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом – супруга артиста Светлана Зеленковская родила сына Мирона. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам супруги Михалка, роды были "ошеломительными".

"Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию. Я и действующие лица до сих пор в шоке, но все было очень интересно и удивительно!" – призналась Зеленковская.

Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка. Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.

В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.

У Зеленковской есть 19-летняя дочь Аксинья от первого брака.