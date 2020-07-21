"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын

Белорусский музыкант Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом – супруга артиста Светлана Зеленковская родила сына Мирона. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам супруги Михалка, роды были "ошеломительными".
"Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию. Я и действующие лица до сих пор в шоке, но все было очень интересно и удивительно!" – призналась Зеленковская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я как и этот подсвечник свечусь уже второй день . Вчера 18.07.2020 в 12-12 пришёл Новый человек в этот мир - МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок. Вес : 3380 Рост: 53. Пришёл легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие,я напишу попозже,потому как мне надо собраться с мыслями ,чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала,ошеломительно! Мир он такой : удивительный,поразительный,ошеломительный!!! Шарики в коробке были синие
Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка. Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.
В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.
У Зеленковской есть 19-летняя дочь Аксинья от первого брака.