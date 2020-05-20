"Давида олень". В клипе группы Михалка Drezden использовали роботизированные костюмы. Видео
На YouTube-канале белорусской группы Drezden презентовали клип на трек "Давида олень". В ролике показаны параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 1960-х годов. Режиссер клипа Владимир Нефедов отметил, что текст песни "Давида олень" представяет собой интеллектуальный пазл, коробку с миллионом образов. "В нем нет классической сюжетной линии, к которой можно привязывать сценарий. У нас была полная творческая свобода – что может быть лучше?!" – сказал режиссер. Съемки проходили в Лос-Анджелесе и окрестностях. "Один из наших режиссеров монтажа, который занимался созданием титров в видео, прокомментировал клип так: "Герой "делает дела" сидя дома, используя специальный портал, а в конце телепортируется в "новый мир". После карантина мир уже не будет прежним. Восприятие истории кардинально изменилось за несколько месяцев. Клип снимался в январе, а тогда никто даже и предположить не мог, как будут разворачиваться события весной". Для работы с роботизированными костюмами на съемки был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроника, который работал на проектах "Бегущий по лезвию", "Вспомнить все", "Робокоп", "Без лица", "Армагеддон", "Стартрек", "Терминатор".
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