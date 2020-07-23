"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына

Белорусский музыкант Сергей Михалок на своей странице в Instagram обнародовал серию снимков, на которых запечатлена его жена Наталия Зеленковская с новорожденным сыном Мироном.
По словам артиста, его жена рожала дома в присутствии няни.
"Пока папа колесит по серпантину Карпат в поисках мольфаров, мама родила Мирона Михалка, не выходя из дома. Мирон пришел, когда захотел сам. Там, где решил сам", – заявил артист.
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Пока папа колесит по серпантину Карпат в поисках мольфаров и Влада Цепеша мама родила Мирона Михалка не выходя из дома) Мирон прише * л когда захотел сам. Там где решил сам. Няня Наташа и Зеля встретили нового Михалка без истерик и суеты. BRUTTO NOSTRA! Наши дети и женщины всегда готовы! Совершать подвиги, удивлять мир, бороться и побеждать! Будь реалистом – мечтаи * о невозможном! Здравствуи * Мирончик! Спасибо Зелька @zelechka2011 и Наташа! Спасибо всем друзьям * P.S. Зигфрид победит Дракона Фафнира и верне * тся к Брунхильде и наследникам! Ура! * #миронмихалок #федормихалок #зеля #светланазеленковская #михалок #сергеи * михалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкои * #трубецкои * #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #дети #выписка
О рождении третьего сына в сети сообщила супруга артиста, пообещав рассказать подробности родов позже. По словам супруги Михалка, роды были "ошеломительными".
Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка.
Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.
В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.