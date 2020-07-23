"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына

По словам белорусского музыканта Сергея Михалка, его жена Наталия Зеленковская родила третьего сына дома.

Михалок: Пока папа колесит по серпантину Карпат в поисках мольфаров, мама родила Мирона Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Белорусский музыкант Сергей Михалок на своей странице в Instagram обнародовал серию снимков, на которых запечатлена его жена Наталия Зеленковская с новорожденным сыном Мироном.

По словам артиста, его жена рожала дома в присутствии няни.

"Пока папа колесит по серпантину Карпат в поисках мольфаров, мама родила Мирона Михалка, не выходя из дома. Мирон пришел, когда захотел сам. Там, где решил сам", – заявил артист.

О рождении третьего сына в сети сообщила супруга артиста, пообещав рассказать подробности родов позже. По словам супруги Михалка, роды были "ошеломительными".

Новорожденный Мирон – четвертый сын Михалка.

Вместе со второй женой Зеленковской музыкант воспитывает шестилетнего Макара и годовалого Федора.

В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.