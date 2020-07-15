Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве

Украинский актер Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" исполнят песни из репертуара советского актера и поэта Владимира Высоцкого.

Горбунов: Высоцкий – это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

25 июля украинский актер Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт "Высоцкий". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall.

В программе прозвучат песни из репертуара советского актера и поэта Владимира Высоцкого. Он написал около 800 песен.

"Высоцкий примерял на себя разные амплуа, и в каждом был искренен – поэт, романтик, хулиган, актер. Его жизненная правдивая лирика будто звучала для всех и для каждого лично", – говорится в анонсе концерта.

Горбунов рассказал, какое значение для него имеет творчество поэта.

"Высоцкий – это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь", – сказал он.

Горбунов акцентирует внимание, что не хочет быть "Высоцким", а имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе, чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

25 июля гостей Caribbean Club Concert Hall ждет камерное общение, стихи, невыдуманные истории жизни из-за кулис и известные песни Высоцкого в исполнении Горбунова и группы "Грусть пилота".

Из-за правил карантина в связи с пандемией коронавируса количество мест очень ограничено – всего 100 билетов. Купить их можно ЗДЕСЬ.