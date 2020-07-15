Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве

25 июля украинский актер Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт "Высоцкий". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall.
В программе прозвучат песни из репертуара советского актера и поэта Владимира Высоцкого. Он написал около 800 песен.
"Высоцкий примерял на себя разные амплуа, и в каждом был искренен – поэт, романтик, хулиган, актер. Его жизненная правдивая лирика будто звучала для всех и для каждого лично", – говорится в анонсе концерта.
Горбунов рассказал, какое значение для него имеет творчество поэта.
"Высоцкий – это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь", – сказал он.
Горбунов акцентирует внимание, что не хочет быть "Высоцким", а имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе, чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.
25 июля гостей Caribbean Club Concert Hall ждет камерное общение, стихи, невыдуманные истории жизни из-за кулис и известные песни Высоцкого в исполнении Горбунова и группы "Грусть пилота".
Из-за правил карантина в связи с пандемией коронавируса количество мест очень ограничено – всего 100 билетов. Купить их можно ЗДЕСЬ.