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17 января, 2020
 
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Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого

Украинский актер Алексей Горбунов и его группа "Грусть пилота" исполнят композиции из репертуара поэта и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого.

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Горбунов исполняет песни Высоцкого в собственной манере
Горбунов исполняет песни Высоцкого в собственной манере
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

25 января в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.

Концерт будет приурочен ко дню рождения советского актера, поэта и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 25 января 2020-го ему исполнилось бы 82 года.

Вживую прозвучат песни из его репертуара.

"Алексей Горбунов не хочет быть Высоцким. Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат не так, как в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему", – говорится в описании мероприятия.

Концерт состоится 25 января в 19.00 в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Теги: концерт, Владимир Высоцкий, Алексей Горбунов, Caribbean Club Concert Hall
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