Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого

25 января в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.
Концерт будет приурочен ко дню рождения советского актера, поэта и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 25 января 2020-го ему исполнилось бы 82 года.
Вживую прозвучат песни из его репертуара.
"Алексей Горбунов не хочет быть Высоцким. Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат не так, как в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему", – говорится в описании мероприятия.
Концерт состоится 25 января в 19.00 в Caribbean Club Concert Hall.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.