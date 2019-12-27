Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве

6-го и 7 января фрик-кабаре Dakh Daughters сыграет специальные рождественские концерты в столичном Caribbean Club Concert Hall. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.
"Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, водоворот бушующих чувств и тонких эмоций", – говорится в описании концерта.
Участницы фрик-кабаре Dakh Daughters Band – актрисы театра "Дах" режиссера Влада Троицкого. В коллективе задействованы 15 музыкальных инструментов, диапазон вокала – от украинского плача до гроулинга.
Купить билеты можно ЗДЕСЬ.