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28 февраля, 2020
 
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Freedom-jazz даст серию концертов Sax Live Show "Пиф-Паф" в Caribbean Club

Участницы украинского кабаре Freedom-jazz girls band предстанут в образах девушек Джеймса Бонда в программе Sax Live Show "Пиф-Паф".

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Freedom-jazz: Мы примеряем на себя новые образы опасных, авантюрных супергероинь девушек того самого Джеймса Бонда
Freedom-jazz: Мы примеряем на себя новые образы – опасных, авантюрных супергероинь – девушек того самого Джеймса Бонда
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

Украинское кабаре Freedom-jazz girls band представит в украинской столице серию концертов Sax Live Show "Пиф-Паф". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall.

Выступления джазеток стартуют 5 марта. Шоу, ставшее популярным осенью, по просьбам зрителей возвращается весной.

Участницы Freedom-jazz предстанут в образах девушек Бонда.

"Мы примеряем на себя новые образы – опасных, авантюрных супергероинь – девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия, словно изысканное колье на тонкой шее, и мы, джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", – прокомментировали свою шоу-программу участницы Freedom-jazz.

Дерзко и неожиданно, как выстрел из-за угла. На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками.

Sax Live Show "Пиф-Паф" состоится 5-го, 12-го, 26 марта, 2-го, 9-го и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты можно приобрести здесь.

Теги: концерт, билеты, Freedom-jazz, Caribbean Club Concert Hall
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