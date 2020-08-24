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"Бумбокс" и "Океан Ельзи" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню Независимости в Киеве

В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт, на котором исполнили песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" и "Там, де нас нема" "Океану Ельзи". Представители групп заявили, что у них разрешение на использование треков не просили.

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Песню "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" исполнили хор и Верка Сердючка
Песню "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" исполнили хор и Верка Сердючка
Скриншот: ТСН / YouTube

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" не разрешали использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.

Продюсер телеканала "Украина" Юлия Гриценко в Facebook поинтересовалась, давали ли авторы песен, которые использовались на концерте, свое разрешение на их исполнение. Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов в комментариях к ее посту сообщил, что к ним не обращались по этому поводу.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", – отметил он.

https://www.facebook.com/yuliya.grytsenko/posts/3383157131722358

Скриншот: Yuliya Grytsenko / Facebook
Скриншот: Yuliya Grytsenko / Facebook

Об этом же сказала и представитель "Океану Ельзи" Виктория Хоменко в своем Facebook.

"О вопросах использования песни "Океану Ельзи" сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того – даже не обращались", – написала она.

https://www.facebook.com/vika.khomenko/posts/3424113700942731

В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" – хор и Верка Сердючка.

Также ко Дню Независимости в столице прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, а также родные погибших защитников.

Теги: Киев, музыка, Океан Ельзи, Бумбокс, День Независимости
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