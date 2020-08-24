ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Наша поддержка свободной, стойкой и демократической Украины непоколебима". Помпео поздравил украинцев с Днем Независимости

Соединенные Штаты Америки полностью привержены дипломатическим усилиям по прекращению продолжающейся агрессии России на востоке Украины, отвергают попытку РФ аннексировать Крым и обещают придерживаться этой политики до тех пор, пока страна-агрессор не вернет полный контроль над всей украинской территорией Украине. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео: Дружба между нашими странами никогда не была крепче
Помпео: Дружба между нашими странами никогда не была крепче
Фото: ЕРА

По случаю Дня Независимости Украины государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на продолжение партнерства между двумя странами. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

"От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я поздравляю народ Украины с 29-й годовщиной независимости вашей страны. Наша поддержка свободной, стойкой и демократической Украины непоколебима. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по прекращению продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Как мы заявили в Крымской декларации, Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают придерживаться этой политики до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над всей украинской территорией Украине", – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что США поддерживают усилия украинцев, которые работают над продвижением важных трансформационных реформ, способствующих экономическому росту, безопасности и верховенству закона.

"Дружба между нашими странами никогда не была крепче. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства и сотрудничества с лидерами и гражданами Украины по мере того, как вы строите светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в предстоящие годы", – добавил госсекретарь США.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, День Независимости, Майк Помпео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
  18 артистов и 42 трека. В День Независимости Monatik представил попурри из легендарных композиций украинских исполнителей
  18 артистов и 42 трека. В День Независимости Monatik представил попурри из легендарных композиций украинских исполнителей
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
Alyosha показала, как выглядит после родов
Alyosha показала, как выглядит после родов
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
  Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS