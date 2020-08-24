"Наша поддержка свободной, стойкой и демократической Украины непоколебима". Помпео поздравил украинцев с Днем Независимости

Соединенные Штаты Америки полностью привержены дипломатическим усилиям по прекращению продолжающейся агрессии России на востоке Украины, отвергают попытку РФ аннексировать Крым и обещают придерживаться этой политики до тех пор, пока страна-агрессор не вернет полный контроль над всей украинской территорией Украине. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

По случаю Дня Независимости Украины государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на продолжение партнерства между двумя странами. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

"От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я поздравляю народ Украины с 29-й годовщиной независимости вашей страны. Наша поддержка свободной, стойкой и демократической Украины непоколебима. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по прекращению продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Как мы заявили в Крымской декларации, Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают придерживаться этой политики до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над всей украинской территорией Украине", – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что США поддерживают усилия украинцев, которые работают над продвижением важных трансформационных реформ, способствующих экономическому росту, безопасности и верховенству закона.

"Дружба между нашими странами никогда не была крепче. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства и сотрудничества с лидерами и гражданами Украины по мере того, как вы строите светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в предстоящие годы", – добавил госсекретарь США.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.