"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости

Украинская певица Джамала, которая в июне во второй раз стала мамой, вынуждена была оправдываться за глубокое декольте.

Джамала: Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась в Instagram снимками, сделанными 24 августа, в День Независимости, на Софиевской площади в Киеве, где проходил праздничный концерт. Певица запечатлена в белом декольтированном платье.

"На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам", – написала певица.

Подписчики обратили внимание на декольте певицы.

"Декольте неудобное", – написала tanyavolodyna.

"Есть такое, особенно когда покормила, но молоко еще осталось. И на примерке выглядело иначе! Но я выступаю за всех кормящих мам, что же им теперь делать? А я скажу: выглядеть круто!" – ответила Джамала.

"Простите, классные фото, но не для такого места такие "откровения"!" – заявила enina1773.

"А что с местом? Место – сцена! ТВ-шоу для вас! Посмотрите видео – в моем образе нет ничего непристойного! С уважением!" – отреагировала певица.

"Было очень красиво, но платье выделило кормящую грудь в синих венах", – отметила allakrugliak.

"Класс!" – ответила исполнительница.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.