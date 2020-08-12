"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф

По словам украинской певицы Джамалы, она часто слышит от поклонников обидные фразы в свой адрес, если отказывается с ними фотографироваться.

Джамала: На концерте мы на одной волне, все настроены одинаково Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала заявила, что некоторые поклонники в стремлении получить ее автограф или сделать совместный снимок забывают о воспитании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

При этом певица поблагодарила тех, кто подходит сказать "спасибо" и ничего не просит взамен.

"Круто, когда люди подходят и просто делятся впечатлениями. Но бывает так, что и песен твоих толком не знают – просто подходят как к медийному лицу. И так злятся, когда говоришь "нет". Они либо состроят гримасу, либо скажут что-то обидное. Часто встречаюсь с этим. Если я сижу с ребенком в парке, с подругами в кафе – это личное время. Жаль, не все это понимают", – призналась Джамала.

Певица подчеркнула, что лучше всего просить у нее автографы после концерта.

"Я, например, так и делаю. Да, и я стесняюсь, мучаюсь, представляю себя на месте артистов. Но на концерте, на съемочной площадке мы на одной волне, все настроены одинаково. Там это выглядит как-то естественно", – резюмировала она.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

В феврале 2020 года певица презентовала свой последний альбом "Свої". В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, "ДахаБраха", "Бумбокс", Pianoбой, Cape Cod, The Erised.

Альбому "Свої" предшествовали пять студийных, один концертный и два мини-альбома.