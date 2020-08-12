"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф

Украинская певица Джамала заявила, что некоторые поклонники в стремлении получить ее автограф или сделать совместный снимок забывают о воспитании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
При этом певица поблагодарила тех, кто подходит сказать "спасибо" и ничего не просит взамен.
"Круто, когда люди подходят и просто делятся впечатлениями. Но бывает так, что и песен твоих толком не знают – просто подходят как к медийному лицу. И так злятся, когда говоришь "нет". Они либо состроят гримасу, либо скажут что-то обидное. Часто встречаюсь с этим. Если я сижу с ребенком в парке, с подругами в кафе – это личное время. Жаль, не все это понимают", – призналась Джамала.
Певица подчеркнула, что лучше всего просить у нее автографы после концерта.
"Я, например, так и делаю. Да, и я стесняюсь, мучаюсь, представляю себя на месте артистов. Но на концерте, на съемочной площадке мы на одной волне, все настроены одинаково. Там это выглядит как-то естественно", – резюмировала она.
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На днях посмотрела интервью BigMoney Евгения Черняка с моей любимой @irina_gorbacheva Очень интересную тему подняли — нарушение личного пространства (автографы, просьбы сделать сэлфи). * Я задумалась... Классную вещь сказала Ира, мне срезонировала: «Ты проводишь время с друзьями, просто в кафе обедаешь, а к тебе подходят сделать сэлфи. А ты расслаблена и совсем не хочешь вставать, прерывать разговор с друзьями». Все, кто встречал меня, знают, я никогда не отказываю, НО! * Круто, когда люди подходят и говорят: спасибо за песню, слушаю вас и т.д. Просто делятся впечатлениями и всё Спасибо вам * Но бывает так, что понятно, что кому-то это сэлфи для прикола, для коллекции, они и песен твоих толком не знают. Просто подходят как к медийному лицу И так злятся на тебя, когда говоришь «нет». Это ещё больше расстраивает. Часто в таких случаях думаю, что лучше уже сфоткаюсь, чем испорчу себе настроение на целый день. Да, да! Казалось бы, это их проблема, но расстраиваюсь я. Они либо состроят гримасу, либо скажут что-то обидное. Часто встречаюсь с этим. * Но все мы в этой жизни не можем быть зависимыми от людей, от их настроения, ожиданий. Если я сижу с ребёнком в парке, с подругами в салоне или кафе, это же мое личное время. Ты никому ничего не должен. Жаль, не все это понимают. Желание получить сэлфи эмоционально перевешивает все — воспитание, понимание, уважение к чужим границам. Интересная вещь, ведь люди забирают не только твоё время, но и твоё настроение. * Мне кажется, самое классное время фоткаться и брать автографы — после концерта. Я, например, так и делаю. Да, и я стесняюсь, мучаюсь, представляю себя на месте артистов. Но на концерте, на съёмочной площадке (например, когда фоткалась с актерами фильма Eurovision: The Story of Fire Saga) мы на одной волне, все настроены одинаково. Там это выглядит как-то естественно. Короче, жду вас на своих концертах, чтобы петь, танцевать, ну и, если получится, фоткаться
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.
В феврале 2020 года певица презентовала свой последний альбом "Свої". В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, "ДахаБраха", "Бумбокс", Pianoбой, Cape Cod, The Erised.
Альбому "Свої" предшествовали пять студийных, один концертный и два мини-альбома.