"Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет". Джамала анонсировала неожиданный дуэт и выход нового альбома

Украинская певица Джамала готовится представить осенью новый студийный альбом. Об этом она сообщила в Instagram.
"Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах! Ну, что ж, я попробую. Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет! Осенью, если в нашей жизни ничего не изменится, выйдет альбом", – поделилась планами певица.
Джамала призналась, что помимо работы над альбомом готовит премьеру дуэтной песни.
"В ближайшее время планирую еще один очень неожиданный дуэт", – анонсировала она.
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Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах! Ну, что ж, я попробую Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет! Много планов и новостей вас ждут, мои друзья! Во-первых, в ближайшее время планирую ещё один очень неожиданный дуэт. Во-вторых, осенью, дай Бог, если в нашей жизни ничего не изменится, выйдет альбом. А в третьих, наконец-то, НОРМАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ концерт (скоро анонс, следите!) Спасибо, что вы со мной и с альбомами, и с нетфликсом, и в инста, и в молчании, и в карантине, и в декрете * Во все времена * Ваша Джа * #vacationtime #turkey *
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.
В феврале 2020 года певица презентовала свой последний альбом "Свої". В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, "ДахаБраха", "Бумбокс", Pianoбой, Cape Cod, The Erised.
Альбому "Свої" предшествовали пять студийных, один концертный и два мини-альбома.