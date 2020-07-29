Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2020
 
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"Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет". Джамала анонсировала неожиданный дуэт и выход нового альбома

Украинская певица Джамала, которая в июне во второй раз стала мамой, поделилась рабочими планами на осень.

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Джамала: Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах
Джамала: Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала готовится представить осенью новый студийный альбом. Об этом она сообщила в Instagram. 

"Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах! Ну, что ж, я попробую. Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет! Осенью, если в нашей жизни ничего не изменится, выйдет альбом", – поделилась планами певица. 

Джамала призналась, что помимо работы над альбомом готовит премьеру дуэтной песни. 

"В ближайшее время планирую еще один очень неожиданный дуэт", – анонсировала она. 

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

В феврале 2020 года певица презентовала свой последний альбом "Свої". В записи пластинки приняли участие alyona alyona, Jah Khalib, "ДахаБраха", "Бумбокс", Pianoбой, Cape Cod, The Erised. 

Альбому "Свої" предшествовали пять студийных, один концертный и два мини-альбома. 

Теги: Украина, концерт, Джамала, певица, альбом
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