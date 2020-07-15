"Фото заряжены на начало отпуска для всех!". Джамала показала архивные снимки

Украинская певица Джамала поделилась снимками своего отдыха на море в 2019 году.

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на морском побережье. Она позировала в розовом платье.

"Ура! Я на море!" – очень хочется написать... Да-да, фото прошлогодние, но заряжены на начало отпуска для всех!!!" – написала она.

Джамала недавно стала мамой во второй раз. Она сообщила о рождении второго ребенка, Селима-Гирая, 20 июня. Роды прошли 19 июня. Муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.

В 2019 году Джамала отдыхала в Турции, где живет ее сестра Эвелина. Она вышла замуж за гражданина Турции и переехала жить на родину мужа.