"Этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир". Джамала рассказала о своем младшем сыне

Украинская певица Джамала поделилась ощущениями от материнства после вторых родов.

Ураинская певица Джамала рассказала в Instagram, как меняется ее новорожденный сын Селим-Гирай.

"Две недели. Ровно две недели, как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счет. Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства", – отметила исполнительница.

Джамала рассказала, что ее младший сын быстро меняется.

"Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро менялся... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду. Круто быть мамой двух мальчиков! Смело могу заявить спустя две недели. Очень соскучилась по всем своим друзьям. А еще я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось", – написала певица.

Ранее муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.