"Мой любимый релиз". Джамала показала прогулку с новорожденным сыном

Украинская певица Джамала показала, как выглядит после вторых родов.

Джамала: Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю! Фото: jamalajaa / Instagram

Ураинская певица Джамала показала в Instagram прогулку со своим новорожденным сыном Селимом-Гираем Сеит-Бекиром Оглы Сулеймановым.

"Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!! Вы такие активные! Обожаю!!! Уже 900 тысяч! Обнимаю вас всех и каждого. Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!" – написала певица.

На снимке Джамала запечатлена в белом сарафане просторного кроя и с распущенными волосами.

Джамала приняла участие в съемках фильма "Евровидение: История огненной саги".

Песня, о которой певица написала в посте, – "Пастка", записанная с украинским музыкантом Vakula. Ее обнародовали на аккаунте исполнителя на сервисе Apple Music.

Ранее муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.