"Мой любимый релиз". Джамала показала прогулку с новорожденным сыном

Ураинская певица Джамала показала в Instagram прогулку со своим новорожденным сыном Селимом-Гираем Сеит-Бекиром Оглы Сулеймановым.
"Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!! Вы такие активные! Обожаю!!! Уже 900 тысяч! Обнимаю вас всех и каждого. Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!" – написала певица.
На снимке Джамала запечатлена в белом сарафане просторного кроя и с распущенными волосами.
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Вот это неделька! * Релиз песни, релиз фильма и мои * любимыи * релиз в этои * моднои * люльке! * * Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!! Вы такие активные! Обожаю!!! Уже 900к! Обнимаю вас всех и каждого * Делюсь с вами своеи * жизнью, всем, что дорого и люблю! * #anexbaby #quant
Джамала приняла участие в съемках фильма "Евровидение: История огненной саги".
Песня, о которой певица написала в посте, – "Пастка", записанная с украинским музыкантом Vakula. Ее обнародовали на аккаунте исполнителя на сервисе Apple Music.
Ранее муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.
25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.