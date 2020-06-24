Джамалу выписали из роддома. Фото и видео молодой мамы и ее семьи

Украинская певица Джамала и ее муж, финансист Бекир Сулейманов познакомили своего старшего сына Эмира-Рахмана с младшим братом, Селим-Гирай Сеит-Бекиром.

Украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, ставшую мамой во второй раз, выписали из роддома. Фото и видео из Instagram Stories исполнительницы разместили на ее фан-странице в Instagram.

На фото и видео Джамала запечатлена с мужем, финансистом Бекир Сулеймановым, и их старшим сыном, Эмиром-Рахманом. На руках молодые родители держат новорожденного – Селим-Гирай Сеит-Бекира Оглы Сулейманова.

Снимки были сделаны за городом, в заведении, где семья Джамалы праздничным тортом с фейерверками отпраздновала пополнение в семье. В ролике Джамала и ее муж показывают старшему сыну младшего брата. Эмир-Рахман заинтересованно рассматривает младенца и улыбается.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня. Муж певицы, Сулейманов, обнародовал талон роженицы, на котором указаны рост и вес их младшего сына.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана