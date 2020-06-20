Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома

Украинская певица Джамала родила второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Джамала опубликовала несколько черно-белых фотографий: одну из роддома и две с семейной фотосессии со старшим сыном и мужем – финансистом Бекиром Сулеймановым.
"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бенд! Это мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19 июня родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", – написала певица.
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Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час ) ⠀ #Maşallah ⠀ #itsaboy
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.