Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома

Джамала сообщила, что ребенок родился в прогнозируемую дату.

Украинская певица Джамала родила второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Джамала опубликовала несколько черно-белых фотографий: одну из роддома и две с семейной фотосессии со старшим сыном и мужем – финансистом Бекиром Сулеймановым.

"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бенд! Это мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19 июня родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", – написала певица.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.