"Ммм, как сочно!". Беременная Джамала поплавала в бассейне

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала обнародовала в Instagram снимки, сделанные в бассейне.
"Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", – написала она.
На фото певица запечатлена с коктейлем в руке. Перед ней стоит тарелка, наполненная фруктами.
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«Скучные», но такие милые сердцу летние фоточки * * #summerinkyiv
"Ммм, как сочно! Фото класс!" – прокомментировала red_deer_toys.
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
25 апреля 2017 года Джамала и финансист Бекир Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана.