"Ммм, как сочно!". Беременная Джамала поплавала в бассейне

Украинская певица Джамала, беременная вторым ребенком, обнародовала фотосет с коктейлем и фруктами.

Джамала: "Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки Фото: jamalajaa / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала обнародовала в Instagram снимки, сделанные в бассейне.

"Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", – написала она.

На фото певица запечатлена с коктейлем в руке. Перед ней стоит тарелка, наполненная фруктами.

"Ммм, как сочно! Фото класс!" – прокомментировала red_deer_toys.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

25 апреля 2017 года Джамала и финансист Бекир Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана.