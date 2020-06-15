"Я теперь всегда вожу с собой обменную карту". Беременная Джамала сообщила, что ребенок может родиться в любой момент

По словам украинской певицы Джамалы, в последнее время она не выходит из дому без обменной карты.

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала призналась, что ждет появления ребенка на свет в любой момент. Об этом она рассказала Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"Я теперь всегда с собой вожу обменную карту. Ты не знаешь, когда это случится. Эмира я родила на 37-й неделе. Сейчас, я это слышала от подружек – [Наты Жижченко, лидера украинской группы ]Onuka и солистки группы "ДахаБраха" Нины [Гаренецкой] – они даже перенашивали, 42-я – 43-я неделя. То есть все эти даты, которые высчитываются, – это круто, но решает ребенок", – рассказала певица.

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Видео: Світське життя / YouTube

О своей второй беременности Джамала сообщила пять месяцев назад, 12 февраля.

25 апреля 2017 года Джамала и финансист Бекир Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана.