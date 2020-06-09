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09 июня, 2020
 
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"Милота". Джамала на позднем сроке беременности позировала для семейного фотосета

Украинская певица Джамала показала прогулочную фотосессию со своей семьей.

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Джамала: Лето. Нежность. Забота
Джамала: Лето. Нежность. Забота
Фото: jamalajaa / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала обнародовала в Instagram фотосессию с мужем, финансистом Бекиром Сулеймановым, и их сыном Эмиром-Рахманом.

На фото запечатлена семейная прогулка певицы по полю.

"Лето. Нежность. Забота", – написала она.

Автор фото – Роман Первак.

"Милота", – прокомментировала bastan_darya.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана.

Теги: Джамала, Бекир Сулейманов, Эмир-Рахман Сулейманов
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