"Милота". Джамала на позднем сроке беременности позировала для семейного фотосета

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала обнародовала в Instagram фотосессию с мужем, финансистом Бекиром Сулеймановым, и их сыном Эмиром-Рахманом.
На фото запечатлена семейная прогулка певицы по полю.
"Лето. Нежность. Забота", – написала она.
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Літо. Ніжність. Піклування * * Ph. @pervakphoto @pervak_photography * #masallah
Автор фото – Роман Первак.
"Милота", – прокомментировала bastan_darya.
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана.