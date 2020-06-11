"Это ли не фантастика?" Джамала рассказала об удивительной находке двухлетнего сына

По словам украинской певицы Джамалы, ее двухлетний сын Эмир нашел посреди уличной плитки серебряное украшение.

Джамала: Прошло 10 дней, сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе! Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала 10 дней назад потеряла любимое украшение – серебряную сережку в виде булавки. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам певицы, она уже смирилась с потерей, уговорив себя, что это всего лишь вещь, но спустя полторы недели двухлетний сын певицы Эмир вернул ей пропажу.

"Вчера Эмир гулял на площадке и вдруг закричал: "Анака!" Это "мама" на крымскотатарском языке. А потом протянул мою булавку, которую нашел среди уличной плитки! Вы представьте! Прошло 10 дней, и сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе! Это ли не фантастика?" – поделилась эмоциями Джамала.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.

25 апреля 2017 года певица стала женой финансиста Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля.