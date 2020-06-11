"Это ли не фантастика?" Джамала рассказала об удивительной находке двухлетнего сына

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала 10 дней назад потеряла любимое украшение – серебряную сережку в виде булавки. Об этом она рассказала в Instagram.
По словам певицы, она уже смирилась с потерей, уговорив себя, что это всего лишь вещь, но спустя полторы недели двухлетний сын певицы Эмир вернул ей пропажу.
"Вчера Эмир гулял на площадке и вдруг закричал: "Анака!" Это "мама" на крымскотатарском языке. А потом протянул мою булавку, которую нашел среди уличной плитки! Вы представьте! Прошло 10 дней, и сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе! Это ли не фантастика?" – поделилась эмоциями Джамала.
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Твоё от тебя не уйдёт! Думаю, многие слышали это выражение. Странно звучит, конечно, «твоё». Средний род. Неодушевленное. Никогда особо не говорила об этом, но мне близок подобный принцип. Почему? Сейчас расскажу. * За этот небольшой отрезок жизни уже теряла много друзей... Привязывалась, грустила, страдала, отпускала. А с появлением Эмира и круговоротом нянь чуть было не разуверилась в людях И вообще, познакомилась с новым типом людей Кто в теме, тот поймёт! * Но «твоё» от тебя не уйдёт!!! Это правда!! Ну, конечно! Это касается и вещей, которые мы теряем и страдаем не меньше, нежели от потери людей Я люблю интересные украшения и так часто бывает, ношу что-то одно по полгода, а то и больше. Мне так комфортно. Так и было с моими любимыми серьгами-булавками. Я их не снимала и сильно привязалась к ним. * А когда 10 дней назад потеряла одну, сама была в шоке от того, что могу так расстроиться и в прямом смысле грустить несколько дней. «Это же вещь. Ничего страшного!» - твердила я себе. Но это было сильней меня. Конечно, я не переставала перетряхивать все вещи, искать по всей квартире... * И вот вчера... Эмир гулял на площадке, как вдруг закричал: «Анака!» (конечно, мои подписчики уже в курсе, что это мама на крымскотатарком). А потом протянул мою булавку, которую нашёл среди уличной плитки! Нет, вы представьте! Прошло 10 дней, сын, которому 2 года, нашёл мою серебряную сережку во дворе!!! Это ли не фантастика??? Первое, что я подумала: «Боже мой, конечно! Я знала, что она ко мне вернётся!» Так бывает и с людьми. Они исчезают на какое-то время, встречают новых, испытывают «старых», осознают, делают выводы и возвращаются. Если это по-настоящему ваши люди, не отталкивайте их! * А у вас такое бывало? Давали ли вы шанс давно забытой дружбе, отношениям?
В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.
25 апреля 2017 года певица стала женой финансиста Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля.