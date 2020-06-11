Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 июня, 2020
 
Новости

"Это ли не фантастика?" Джамала рассказала об удивительной находке двухлетнего сына

По словам украинской певицы Джамалы, ее двухлетний сын Эмир нашел посреди уличной плитки серебряное украшение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Прошло 10 дней, сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе!
Джамала: Прошло 10 дней, сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе!
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала 10 дней назад потеряла любимое украшение – серебряную сережку в виде булавки.  Об этом она рассказала в Instagram. 

По словам певицы, она уже смирилась с потерей, уговорив себя, что это всего лишь вещь, но спустя полторы недели двухлетний сын певицы Эмир вернул ей пропажу. 

"Вчера Эмир гулял на площадке и вдруг закричал: "Анака!" Это "мама" на крымскотатарском языке.  А потом протянул мою булавку, которую нашел среди уличной плитки! Вы представьте! Прошло 10 дней, и сын, которому два года, нашел мою серебряную сережку во дворе! Это ли не фантастика?" – поделилась эмоциями Джамала.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.

25 апреля 2017 года певица стала женой финансиста Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля

Теги: Украина, Джамала, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS