Бульвар Шоубиз
 
26 июня, 2020
 
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Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"

Украинская певица Джамала получила приглашение сняться в фильме о "Евровидении" в июле прошлого года. По словам певицы, картина "Евровидение: История огненной саги" уже доступна к просмотру на платформе Netflix.

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Джамала: Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием
Джамала: Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала приняла участие в съемках фильма "Евровидение: История огненной саги". Об этом она сообщила 26 июня на своей странице в Instagram.

 июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о "Евровидении". Очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце "Евровидения", – рассказала Джамала.

По словам певицы, письмо подписали режиссер и сценарист Дэвид Добкин и комедийный актер Уилл Феррелл. 

Джамала сообщила, что сцена с ее участием снималась в старинном замке. "Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – поделилась певица.

Она подчеркнула, что картина уже доступна к просмотру на платформе Netflix. 

онечно, мы должны были встретиться на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но в этом году "река меняет русло", – сообщила она.

Фото: Jamala | Джамала / Facebook
Джамала с коллегами во время съемок фильма. Фото: Jamala | Джамала / Facebook

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году. 20 июня певица во второй раз стала мамой, родив сына. 

Теги: Евровидение, кино, Джамала, Netflix, Уилл Феррелл, Евровидение 2020
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