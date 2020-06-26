Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"

Украинская певица Джамала получила приглашение сняться в фильме о "Евровидении" в июле прошлого года. По словам певицы, картина "Евровидение: История огненной саги" уже доступна к просмотру на платформе Netflix.

Джамала: Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала приняла участие в съемках фильма "Евровидение: История огненной саги". Об этом она сообщила 26 июня на своей странице в Instagram.

"В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о "Евровидении". Очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце "Евровидения", – рассказала Джамала.

По словам певицы, письмо подписали режиссер и сценарист Дэвид Добкин и комедийный актер Уилл Феррелл.

Джамала сообщила, что сцена с ее участием снималась в старинном замке. "Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – поделилась певица.

Она подчеркнула, что картина уже доступна к просмотру на платформе Netflix.

"Конечно, мы должны были встретиться на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но в этом году "река меняет русло", – сообщила она.

Джамала с коллегами во время съемок фильма. Фото: Jamala | Джамала / Facebook

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии Джамалы пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году. 20 июня певица во второй раз стала мамой, родив сына.